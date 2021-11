Sileri: "Vaccino ai bimbi da dicembre. Per loro niente Green pass"

ROMA. "Bisogna vaccinare i bambini perchè se si ammalano c'è un rischio che abbiano complicanze anche gravi. E bisogna parlare del Long Covid, perchè forse il 40enne non va in terapia intensiva ma così come nei bambini dopo ci possono essere dei disturbi che durano a lungo, perchèil virus attacca più organi". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Timeline su SkyTg24.

Il vaccino per i bambini, ha aggiunto, "sarà disponibile dai primi di dicembre". Lo"Dal punto di vista logistico per vaccinare i bambini verranno utilizzati in gran parte gli hub esistenti con dei percorsi dedicati ai piccoli. Serve un'informazione trasparente e spiegare ai genitori perchè serve fare la vaccinazione".