Riceve 4 dosi di vaccino invece di una, donna di Livorno dimessa dal pronto soccorso

LIVORNO. E' tornata a casa e risulta in buone condizioni dopo esser stata dimessa stamani dal pronto soccorso dell'ospedale di Livorno la donna di 67 anni che ha ricevuto per errore un sovradosaggio di vaccino Pfizer - quattro dosi dalla fiala, anziché una sola dose come deve essere - nel punto di somministrazione cittadino del Modigliani Forum.

La 67enne era rimasta al pronto soccorso in osservazione dal pomeriggio del 17 maggio. L'episodio ha fatto scalpore perché è il secondo caso in Toscana nel giro di una settimana, sempre nel territorio che fa capo all'Asl Nord Ovest, dopo quello del 9 maggio a Massa (Massa Carrara) a una tirocinante 23enne, vaccinata pure lei con Pfizer.