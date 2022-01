Omicron, Gimbe: rischiamo 2 milioni di positivi e ospedali pieni

ROMA. Al crescere dei nuovi casi di Covid-19 "non corrisponde un parallelo incremento dei ricoveri" ma "con questo tasso di crescita dei casi rischiamo comunque di intasare gli ospedali perché si può arrivare a 2 milioni di positivi". Così Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenendo alla trasmissione 'L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus.

"Tutte le misure messe in campo finora dal governo - ha affermato - sono una sommatoria di pannicelli caldi che non riescono a rallentare la circolazione del virus", spiegando poi che serve piu' smart working per contribuire a rallentare la circolazione.