Nessuna Regione rossa. Arancioni Sicilia, Sardegna e Val d'Aosta. Il Trentino resta giallo

TRENTO. Nessuna regione è in area rossa. Sono in area arancione Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla, dunque nessuna sorpresa per l'Alto Adige dove i dati dei contagi e delle ospedalizzazioni sono in miglioramento da settimane.

E' quanto prevedono le nuove ordinanze che il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia riunitasi oggi pomeriggio (7 maggio), firmerà in giornata. Le ordinanze andranno in vigore a partire dal 10 maggio.

L'andamento dell'epidemia a livello nazionale

Sono 10.554 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute (contro 11.807 del giorno prima). Sono invece 207 le vittime in un giorno (giovedì 258). Il tasso di positività è del 3,2% (giovedì era al 3,6%). I pazienti ricoverati terapia intensiva per il Covid in Italia sono 2.253, in calo di 55 unità rispetto alle 24 ore precedenti nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 109 (127 il giorno prima). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 16.331 persone, in calo di 536 unità.