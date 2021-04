Iss: il Trentino non è più ad alto rischio epidemico

TRENTO. Il Trentino non è più fra le regioni a maggior rischio epidemico, almeno secondo la bozza di monitoraggio settimanale del Ministero della salute, appena uscita. Pertanto, potrebbe profilarsi quanto prospettato dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti che ha sostenuto probabile il rientro in zona arancione in base ai dati degli ultimi giorni. La decisione verrà presa dal ministro Speranza entro la fine della giornata di venerdì 2 aprile.

Complessivamente il rischio epidemico si mantiene a livelli elevati con sei Regioni (Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Toscana e Veneto) che hanno un livello di rischio alto. Tredici Regioni/PPAA hanno una classificazione di rischio moderato (di cui sette ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e una Regione (Basilicata) e una Provincia Autonoma (Bolzano) hanno una classificazione di rischio basso. Lo evidenzia, come detto, la bozza di monitoraggio settimanale Iss.

Secondo l'Iss, però, la circolazione di varianti a maggior trasmissibilità è "largamente dominante nel Paese il che indica la necessità di non ridurre le attuali misure di restrizione". Inoltre, i dati di incidenza e trasmissibilità, "seppure in lieve decremento, uniti al forte sovraccarico dei servizi ospedalieri richiedono di mantenere rigorose misure di mitigazione nazionali accompagnati da puntuali interventi nelle aree a maggiore diffusione. Si ribadisce, anche alla luce della ormai ampia diffusione di alcune varianti, di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche".