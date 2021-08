Il Ministero: garantire visite in Rsa 7 giorni su 7 e fino a 45 minuti

ROMA. Nel rispetto della normativa e delle linee guida vigenti, "si richiama l'attenzione sull'opportunità di assicurare, ad un familiare dell'ospite della struttura RSA purché munito delle certificazioni verdi COVID-19, l'accesso alle Rsa e alle residenze assistenziali per persone con disabilità, tutti i giorni della settimana anche festivi, garantendo che la visita si svolga in un tempo congruo al bisogno di assistenza di durata possibilmente sino a 45 minuti".

E' quanto si legge nella Circolare in materia di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale' del ministero della Salute.