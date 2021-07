Dal 5 agosto Green Pass per i ristoranti al chiuso: ma basterà la prima dose di vaccino

ROMA. Dal 5 agosto servirà il Green pass per i ristoranti al chiuso. Basterà, pero', avere anche solo la prima dose di vaccino. E' questo - secondo quanto si apprende - l'accordo trovato nel governo.

L'obbligatorietà del Green pass sarà estesa per l'accesso a spettacoli all'aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi. E' quanto si apprende da ambienti della Conferenza delle Regioni dopo l'incontro con il Governo.

Cambiano intanto i parametri per la zona gialla: la soglia viene fissata al 10% per le terapie intensive e al 15% per le ospedalizzazioni. Lo si apprende al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi. Le Regioni avevano chiesto il 20% di terapie intensive, il Comitato tecnico scientifico aveva dato orientamento per una soglia del 5%.

(Articolo in aggiornamento)