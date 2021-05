Covid, si va verso ricalcolo del rischio per le Regioni, ricoveri e 3 step incidenza

ROMA. Istituto superiore della Sanità (Iss) e tecnici delle Regioni al lavoro sul possibile nuovo modello di valutazione del rischio del contagio, che domani (12 maggio) dovrebbe essere esaminato nell'incontro tra Governo e Regioni.

Sul tavolo ci sarebbe la revisione di due indicatori: l'Rt ospedaliero e l'incidenza dei casi di infezione da Covid.

Il passaggio in zona ad alto rischio avverrebbe se il livello di occupazione di area medica ospedaliera e area intensiva arrivasse rispettivamente al 30% e al 20% (ora al 40 e al 30).

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Covid, cabina di regia del governo per le riaperture Dal coprifuoco alle prossime tappe, attesa per i dati del monitoraggio di venerdi' prossimo

Tre le fasce di incidenza: quella a maggior rischio sarebbe fissata a partire da 150 casi su 100mila persone.