Covid, semaforo rosso per 4 regioni. Il Trentino migliora ancora

TRENTO. Campania, Valle D'Aosta e Puglia dovrebbero restare regioni rosse, la Sardegna da arancione dovrebbe invece passare in zona rossa: sono queste secondo quanto di apprende le 4 regioni che resterebbero rosse dalla settimana prossima sulla base dei dati del nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute. Tornano in arancione Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Toscana. Resta in dubbio la situazione della regione Calabria attualmente rossa.

Per quanto concerne il Trentino, invece, è scontata la permanenza in zona arancione: i dati che una settimana fa avevano portato al cambio di colorazione sono addirittura in miglioramento, quindi tutto lascia pensare che la provincia di Trento resterà ancora arancione.

Il monitoraggio dell'Iss dice anche che il valore dell'Rt nazionale è sceso a 0,92, la scorsa settimana era a 0,98. In calo anche il valore dell'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana.

"L'indice Rt è in miglioramento, e alcune Regioni passeranno in zona arancione". A confermarlo a Sky TG24 è il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, intervenuto a "Buongiorno". Sul piano vaccinale Locatelli ha affermato che "non c’è stata una svista in termini di priorità” delle vaccinazioni “perché si è già data la priorità agli 80enni ospiti della Rsa e ai fragili”. E facendo riferimento all’attacco di Draghi durante la conferenza stampa di ieri a chi “salta la fila” delle vaccinazioni ha spiegato: “Il messaggio del presidente Draghi è l'appello alla sensibilità, alla coscienza e allo spirito civico".