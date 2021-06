Covid, la fine del tunnel. Brusaferro: con questo trend da metà giugno tutta Italia bianca

ROMA. "Abruzzo, Umbria, Liguria e Veneto per la terza settimana sono sotto i 50 casi di Covid per 100mila abitanti e da lunedì sono in zona bianca. Se la tendenza prosegue cosi, per la seconda settimana di giugno tutta l'Italia si troverà in zona bianca". Lo ha detto il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa al ministero della Salute sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia.

"La curva sta decrescendo a livello europeo e il dato italiano mostra anche una decrescita e il numero di caso è in diminuzione. L'incidenza è di 32 casi su 100mila abitanti e tutte le regioni sono sotto il valore di 50 casi su 100mila abitanti", ha detto ancora Brusaferro.

Per quanto riguarda il Trentino, il bollettino del 4 giugno segnala 20 nuovi contagi e nessuna nuova vittima.