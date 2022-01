Covid, il tasso di positività in Italia scende al 12%, in Trentino sale al 28%

TRENTO. Calano i contagi in Italia, crescono in Trentino. A livello nazionale sono 57.715 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 104.065. Le vittime sono invece 349, mentre ieri erano state 235.



Sono 478.314 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 818.169. Il tasso di positività è al 12%, in calo rispetto al 12,7% di ieri. Sono invece 1.584 le terapie intensive, 9 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 112. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.913, ovvero 296 in più rispetto a ieri.



Resta al 16% la percentuale di terapie intensive occupate dai pazienti Covid in Italia,sono diverse le variazioni giornaliere nelle regioni. In Umbria, con +4%, raggiunge il 13% e crescono anche Emilia Romagna (17%), FVG (25%), Provincia di Trento (28%), Piemonte (20%). Scendono Basilicata (6%), Calabria (15%), Liguria (16%), Provincia di Bolzano (10%), Marche (23%). E' stabile in Abruzzo (20%), Campania (11%), Lazio (22%), Lombardia (14%), Molise (8%), Puglia (12%), Sicilia (17%), Toscana (19%), Umbria (8%), Sardegna (17%), Val d'Aosta (21%), Veneto(16%). Questi i dati Agenas del 30 gennaio.Sono oltre il 20%: Trento, Piemonte, FVG, Lazio, Marche, VdA.