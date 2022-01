Covid, 400 ricoveri di bambini 5-11 anni nell'ultima settimana

ROMA. Sono stati circa 400 i ricoveri per Covid nei bambini tra i 5 e gli 11 anni nell'ultima settimana, rispetto ai 113 della settimana precedente, più che triplicati. A rilevarlo è un'elaborazione della Società Italiana di Pediatria su dati dell'Istituto Superiore di Sanità.

"La crescita del tasso di incidenza sta rallentando in tutte le fasce di età tranne che nei bambini sotto gli 11 anni per i quali risulta in aumento" afferma la presidente Sip Annamaria Staiano. La Sip esorta a vaccinare: solo il 7% dei 3.656.069 bimbi italiani tra i 5 e gli 11 anni ha completato il ciclo vaccinale con 2 dosi e il 27% è stato immunizzato con la prima dose.

Complessivamente nell'ultima settimana sono state oltre 294 mila le nuove infezioni nella fascia di età 0-19 anni, con 834 ospedalizzazioni, 13 ricoveri in terapia intensiva e un morto. "Esortiamo i genitori dei più di 2 milioni e mezzo di bambini che non hanno ancora ricevuto alcuna protezione ad iniziare al più presto il ciclo vaccinale per il loro figli, cosi come ricordiamo ai genitori dei bambini immunizzati con la prima dose l'importanza di completare nei tempi previsti il ciclo vaccinale in maniera tale da offrire ai propri figli la più ampia protezione nei confronti del virus pandemico", aggiunge Rocco Russo, responsabile Sip al tavolo tecnico vaccinazioni.