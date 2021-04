Covid: 10.680 positivi, 296 vittime. Ma con soli 102.795 tamponi

Sono 10.680 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 18.025. Sono invece 296 le vittime in un giorno (ieri 326). I tamponi sono stati appena 102.795.



In totale i casi da inizio epidemia sono 3.678.944, i morti 111.326. Gli attualmente positivi sono 570.096 (+1.061 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 2.997.522 (+9.323), in isolamento domiciliare ci sono 537.574 persone (+674).



Sono stati effettuati 102.795 tamponi molecolari e antigenici. Ieri i test erano stati 250.933, oltre 148mila in più rispetto ai dati diffusi oggi sulle ultime 24 ore. Il tasso di positività schizza al 10,4%, ieri era al 7,1%.



Sono 3.737 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in aumento di 34 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 192 (ieri 195). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.785 persone, in aumento di 353 unità rispetto a ieri.



In Italia ha ricevuto una dose di vaccino il 68,17% del personale scolastico, secondo il report settimanale aggiornato al 2 aprile sulla campagna di somministrazione messo online dal Commissariato all'emergenza su governo.it. Ad aver ricevuto anche il richiamo è appena lo 0,59% di questa categoria. Tra il personale sanitario la percentuale - che ha iniziato molto prima la vaccinazione - con una dose sale fino al 91.67%, mentre il 76,28% è completamente immunizzato. Gli over 80 vaccinati con una dose in Italia sono il 56,76%, con due dosi il 30,20%. Gli over 70 (fino a 79 anni) vaccinati con una dose sono invece l'11,11%, anche con il richiamo appena l'1,87%. Tra gli ospiti delle Rsa - altra categoria vaccinata tra le prime - l'89,42% ha ricevuto una dose, il 72,96% anche il richiamo, sempre secondo il report del governo.