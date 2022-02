Costa: over 50, resta l'obbligo di Super Green pass fino al 15 giugno

ROMA. "Con il 31 marzo e la fine dello stato di emergenza inizierà una nuova fase, ci sarà l'allentamento graduale delle misure restrittive, tra cui certamente anche del Green Pass. Oggi ci sono le condizioni per non rinnovare lo stato di emergenza. Sul Green Pass però va fatta una netta distinzione: per gli over 50 sui posti di lavoro l'obbligo del rafforzato dura fino al 15 giugno".

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa alla trasmissione "Mattino 5", dopo che ieri lo stesso Costa aveva parlato dell'allentamento del Green Pass per i luoghi all'aperto a partire dal 31 marzo.

"Ci sono ancora circa 10 milioni di persone che devono fare il booster, anche per questo le misure di allentamento devono essere graduali", ha detto il sottosegretario.