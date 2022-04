Il campione paralimpico sull’Everest stabilisce il record del mondo

MONTE EVEREST. Andrea Lanfri è un’atleta paralimpico che è un vero e proprio esempio per tutto il movimento sportivo nazionale.

Dopo aver perso entrambe le gambe a 29 anni per una meningite, inizia una “seconda vita” da atleta diventando il primo atleta paralimpico italiano a correre i 100 metri sotto i 12 secondi. E pensare che le prime protesi in fibra di carbonio le aveva acquistate con una raccolta di fondi in crowfounding, cercando di coinvolgere i suoi amici e i suoi tifosi.

Ora Andrea Lanfri sta compiendo un’altra impresa: scalare l’Everest.

«Ormai sono anni che mi preparo per questa avventura e nel frattempo ne ho combinate di tutti i colori, allenamenti e avventure non sono mai mancate. E ora non mi sembra vero, mancano veramente pochissimi giorni al via e ovviamente non vedo l’ora di mettermi in viaggio per la vetta dell'Everest: un cammino iniziato nel 2019 quando era solamente una delle tante idee che avevo in mente. Seguitemi avrò delle belle sorprese per voi», scriveva Andrea pochi giorni prima di partire.

E la bella sorpresa è puntualmente arrivata. Anche in questo caso è lo stesso Andrea a svelarla sui suoi profili social.

«Finalmente posso svelarlo: ho stabilito un record sul miglio di corsa più alto al mondo!

Mi sono allenato per mesi, mantenendo il segreto. Una volta arrivato al villaggio di Gorakshep, è partita l’impresa: un miglio di corsa sulle mie lame in meno di 10 minuti, a 5160 metri di quota.

Un primato che adesso passerà al vaglio del Guinness World Records per l’omologazione.

Non è stato per nulla facile. Il terreno su cui ho corso era irregolare e disomogeneo. Ho fatto qualche giro di prova, poi sono partito.

Quando, negli ultimi cento metri, ho guardato l’orologio mi sono reso conto che ce l’avrei fatta e sono scattato dando tutto quello che avevo in corpo. Alla fine ho fermato il cronometro a 9 minuti e 48 secondi», conclude Andrea Lanfri. Centinaia i messaggi di congratulazione da parte dei suoi tantissimi tifosi.