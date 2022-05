Tragico weekend sulle strade del lago di Garda, un giovane morto e un’auto capottata

LAGO DI GARDA. Tragico weekend quello appena trascorso sulle strade del lago di Garda.

Un ragazzo di 24 anni (originario della Moldavia e residente a Modena) è morto l’altra notte a Desenzano del Garda: il giovane era al volante della sua auto che si è scontrata frontalmente con un'altra vettura.

Grave anche la ragazza che era al suo fianco, di due anni più grande, che è stata ricoverata in ospedale in prognosi riservata.

Stando alle prime informazioni, alla base dell'incidente ci sarebbe un sorpasso azzardato.

Il secondo grave incidente è invece andato in scena domenica attorno alle 19 a Torri del Benaco, in località Frader, a due passi dal notissimo locale «Ago e Rita». Un anziano di 80 anni del posto si è cappottato con la sua auto dopo aver perso il controllo del mezzo.

L’anziano prima ha centrato tre auto che erano parcheggiate a bordo strada poi ha finito la sua corsa nell’altra corsia con le ruote all’aria.

Fortuna ha voluto che in quel momento dall’altra direzione non giungesse nessuno, e che l'auto nella sua folle corsa non abbia scavalcato il guard rail finendo nella spiaggia sottostante, a quell’ora ancora piena di turisti.

Sul posto in breve tempo ambulanza, polizia stradale e i vigili del fuoco di Bardolino. I sanitari hanno praticato le prime cure all'ottantenne che è stato successivamente trasferito all'ospedale di Peschiera.

Sulla Gardesana, già alle prese con il “solito” traffico di rientro domenicale, si sono formate lunghe code nei momenti di soccorso all’anziano e di rilievi da parte delle forze dell’ordine.