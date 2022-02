Tragedia del Garda, i due tedeschi in aula: «Non ci siamo accorti di nulla»

LAGO DI GARDA. Prosegue il processo a Brescia per la tragedia del lago di Garda in cui hanno perso la vita Umberto Garzarella e Greta Nedrotti. Oggi, 25 febbraio, in aula è la volta dei due testimoni più attesi: Patrick Kassen e Christian Teismann, i due turisti tedeschi che erano sul motoscafo Riva che travolse e uccise i due giovani gardesani.

«Ho sentito un breve ma molto percettibile rumore, con vibrazione ai piedi. Il rumore mi ha sorpreso perché non avevo scorto nessun impedimento, è stato come un “tac”, come se avessi colpito un tronco o un grosso ramo». Lo ha detto durante la sua deposizione in aula, davanti al tribunale di Brescia, Patrick Kassen, uno dei due tedeschi a processo con le accuse di omicidio colposo, naufragio e omissione di soccorso per la morte di Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, i due ragazzi morti l'estate scorsa sulla barca travolta dal motoscafo Riva dei tedeschi.

«La nostra barca non ha reagito, non è saltata, io non sono stato sbalzato in avanti: come se non fosse successo niente. In ogni caso ho rallentato abbassando la leva del gas e in seguito le due marce, poi ho chiesto a Teismann se anche lui aveva percepito qualcosa e lui ha negato» ha aggiunto Kassen che ha poi concluso: «Ci siamo fermati per guardarci intorno se vedevamo o sentito qualcosa, ma non c'era niente. Non abbiamo visto niente».

Kassen ha confermato di essere lui alla guida del motoscafo dell’amico: «Dopo cena Christian si sentiva stanco e ha chiesto a me di guidare la sua barca». E alla domanda se alla fine della tragica serata, quando era finito in acqua durante le manovre di parcheggio, fosse ubriaco Kassen ha risposto: «Non è vero, sono finito in acqua perché sbalzato durante la manovra».

Anche Christian Teismann sostiene di non essersi accorto del tragico schianto con la barca di Garzarella: «Dopo cena mi sono sdraiato sul prendisole del motoscafo ed ero in dormiveglia. Non ho visto e sentito nulla».

Nell’aula del tribunale sono presenti i genitori di Umberto e Greta, oltre a numerosi amici. «Sarebbe dovuta essere una serata di festa, ma si è trasformata in tragedia. Non riesco a immaginare quanto possa essere difficile per le famiglie. Sebbene non fossi sveglio durante l’ìincidente, voglio scusarmi», ha detto Teismann rivolgendosi ai familiari dei due ragazzi.