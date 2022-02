Sub morto nel Garda, il sindaco di Torri: «basta tragedie nel lago»

LAGO DI GARDA. Coinvolgere la prefettura e il comitato per l’ordine e la sicurezza per valutare l'opportunità di intraprendere ulteriori azioni a livello provinciale, per rendere più sicure, o anche limitare le immersioni nel Garda.

A chiedere di affrontare il tema è stato il sindaco di Torri del Benaco, Stefano Nicotra.

A Torri del Benaco ha perso la vita pochi giorni fa Diego Faltracco, sub 40enne padre di due figli.

Una tragedia che ha portato il lutto anche nel comune che si affaccia sul lago. Ma che riporta all’attenzione anche il problema delle troppe morti di sub nel Garda.

Da qui il ragionamento del primo cittadino che vorrebbe coinvolgere anche prefettura e comitato per l’ordine e la sicurezza per rendere più sicure le immersioni.