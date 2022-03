Salvo il monumento del tenente caduto in guerra che rischiava di essere «mangiato» dalla Tav

LAGO DI GARDA. Il vecchio tenente austriaco ha vinto la sua battaglia. No, non stiamo parlando della terribile tragedia della guerra in Ucraina, ma di Toussaint De La Motte, il tenente austriaco del reggimento ussari Imperatore N.1, primo dei caduti nella battaglia di San Martino e Solferino del 24 giugno 1859.

La sua vicenda e le peripezie legate al destino del piccolo monumento in suo ricordo a Desenzano del Garda ve l’avevamo raccontata poco più di un mese fa quando ancora non c’erano certezze sul suo destino: la cappella che ospita i resti del tenente era proprio nel bel mezzo dei lavori di costruzione della Tav Brescia-Verona nel tratto a ridosso del lago di Garda.

Fu la contessa Isabella Almasy, madre di Toussaint De La Motte, a far erigere la cappella in località San Martino di Desenzano, e fu poi la Croce Nera austriaca con la collaborazione dei Lions Lago di Desenzano a conservare il monumento votivo.

Come in una operazione di accerchiamento degna della migliore strategia militare, i lavori del cantiere Tav stavano avanzando da ogni lato e il destino del monumento sembrava segnato.

Se n’era parlato in consiglio comunale a Desenzano, e poi era anche intervenuto il Codacons con un esposto in Procura per trovare una soluzione e fermare lo spostamento coatto.

«In questo limbo, fatto di ruspe partite al cospetto della cappelletta, che resta ancora lì, si resta in attesa che si trovi un accordo tra Cepav 2, che sta realizzato la nuova ferrovia e che ora è proprietaria del terreno, ministero dei Beni culturali, Comune di Desenzano, Soprintendenza, e le tante associazioni coinvolte. Il Codacons, per tutelare la memoria storica e la tradizione dei luoghi, ha presentato un esposto in Procura al fine di verificare eventuali reati nei confronti della collettività», avevano annunciato i vertici gardesani dell’associazione consumatori.

Ora, finalmente, la soluzione della questione. In extremis verrebbe da dire, considerando che i lavori sono avanzati proprio fino a sfiorare il monumento votivo.

La decisione è arrivata dal ministero della Cultura e dalla Soprintendenza di zona, segno che la questione del destino del tenente de la Motte era arrivata fino ai tavoli che contano.

Ebbene, la cappella-monumento verrà spostata di poche decine di metri, vicino dunque all’attuale collocazione che rappresenta il luogo dove il tenente austriaco venne ucciso durante la battaglia di San Martino. Pochi metri che permetteranno al monumento di essere lontano dalle rotaie e dai tralicci della linea dell’alta velocità.

Ma come sarà spostata la cappella? I tecnici sono al lavoro per trovare la migliore soluzione, ma tutto lascia pensare che il monumento sarà spostato tutto intero con una maxi gru.

Una soluzione last minute che ha lasciato un po’ di amaro in bocca in Comune, con il sindaco Guido Malinverno a sottolineare che il consiglio comunale aveva votato all’unanimità per una ricollocazione nella zona dell’Ossario.

D’altronde i progetti con il tracciato della Tav Brescia-Verona erano conosciuti da quasi vent’anni, ma la soluzione è arrivata all’ultimo secondo utile, in tutta fretta. Una soluzione “all’italiana”, insomma, con buona pace del tenente austriaco Toussaint De La Motte che non pensava certo di essene l’involontario protagonista 163 anni dopo la sua cruenta morte.