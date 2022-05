Salò, arriva il Giro d’Italia: si sale all’Aprica

LAGO DI GARDA. Tutto è pronto per il passaggio del Giro d’Italia dal Lago di Garda. Domani, martedì 24 maggio, Salò sarà la sede di partenza della sedicesima tappa, la Salò-Aprica, 200 chilometri e 5.440 metri di dislivello.

Il via alle 11 dal lungolago Zanardelli, che sarà il fulcro degli eventi in rosa che precederanno il via e che offriranno un vero e proprio show.

Lungo la calata del Carmine e nel giardino Baden Powell ci sarà il «Villaggio Rosa», il luogo di ritrovo dove confluiscono gli atleti, gli sponsor, gli ospiti e la direzione organizzativa prima del via.

In piazza Vittoria ci sarà il «Podio Firma» e l’«Area Hospitality», dove si potranno incontrare i corridori e si vivrà l’elettrizzante atmosfera dei momenti preliminari della gara. La carovana rosa percorrerà il lungolago, la Fossa, via Garibaldi per poi salire lungo viale Brescia e dirigersi verso la Valsabbia.

Nel piazzale del mercato sosteranno i bus delle squadre in gara. Da qui, nelle ore che precedono il via, i corridori saliranno in bici per recarsi allo start passando per viale Zane, via Leonesio e il centro storico, via San Carlo e via Butturini.