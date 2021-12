Navigare sul Garda con i battelli natalizi? Si può

LAGO DI GARDA. In prossimità delle festività Natalizie, Navigarda propone, in collaborazione con i Comuni rivieraschi, gli speciali collegamenti battello tra Peschiera, Lazise, Bardolino e Garda per permettere di visitare le suggestive località che durante questo periodo sono decorate a festa.

"Abbiamo sottoscritto un accordo per il servizio navetta di collegamento tra i comuni di Peschiera, Lazise, Bardolino e Garda sicuri di poter, in questo modo, supportare le amministrazioni comunali nelle numerose iniziative natalizie organizzate non solo per la cittadinanza ma anche per i numerosi turisti che in questo periodo si riversano sulle sponde gardesane affascinati dal connubio degli addobbi natalizi ed i riflessi delle luminarie dei nostri battelli adornati per l’occasione. Inoltre siamo sicuri che i servizi di collegamento saranno da supporto alla viabilità locale per consentire così i trasferimenti senza difficoltà di traffico e problematiche legate alla sosta dei veicoli.” commenta l’ingegner Mafale, Direttore di Esercizio Navigazione Lago di Garda.

Il servizio sarà attivo i giorni 24 – 26 - 30 e 31 dicembre 2021 e dal 1 al 6 gennaio 2022, con tre corse per scalo in andata e altrettante di rientro che garantiranno gli spostamenti tra le località per tutta la giornata.