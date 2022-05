Maria Domenica Mantovani, la Santa del lago di Garda

LAGO DI GARDA. Festa grande l’altra settimana a Brenzone sul Garda per la santificazione della religiosa Maria Domenica Mantovani cofondatrice e prima superiora generale dell’Istituto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia.

Già Beata, è stata nominata Santa da Papa Francesco davanti ad una folta rappresentanza di suoi concittadini con una messa concelebrata con Gabriele Avesani parroco di Castelletto e Brenzone che all’arrivo della notizia, era il maggio del 2020, fece suonare le campane a festa per una ventina di minuti.

Santa Maria Domenica Mantovani fondò l’Istituto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia che oggi ha sedi in tutta Italia, insieme al Beato Giuseppe Nascimbeni, dedita all’educazione dei bambini, all’istruzione delle mamme alla cura degli ammalati ed all’assistenza dei poveri.

Nello scorso mese di febbraio, a Castelletto è stata inaugurata nel giardino dell’istituto una statua che rappresenta entrambi i fondatori e c’era grande attesa per questa nomina che si è trasformata in una festa popolare ed in un momento di vicinanza alle Piccole Suore.

«La canonizzazione di questa suora era nell’aria da mesi – ebbe a dichiarare il parroco Gabriele Avesani – ma l’ufficialità l’abbiamo avuta solo nella mattinata del 27 maggio. La monaca è un orgoglio ed un esempio straordinario per un prete ordinario come me».

Soddisfazione anche tra le consorelle della Santa che la considerano un esempio di carisma coniugato al femminile che le ripaga per il difficile quanto impegnativo lavoro quotidiano a favore del prossimo.

I festeggiamenti non sono finiti. Si pensa ad un evento che raggruppi tutte sedi dell’istituto delle Piccole Suore della sacra famiglia: a Roma sono arrivate delegazioni provenienti tra le altre, anche da Vicenza, Bologna e dal lago d’Iseo.