“Lake Garda 42” già mille gli iscritti alla maratona sul lago

LAGO DI GARDA. Tutto è pronto per la “Lake Garda 42” una maratona che interesserà le province di Trento, Brescia e Verona. Per un totale di 42 chilometri divisi in due tappe da 21.

Si parte da Limone sul Garda per raggiungere Arco passando da Riva.

La seconda tappa porterà i partecipanti dall’ombra del castello arcense a Malcesine dov’è previsto l’arrivo.

L'appuntamento è per il 2 e 3 aprile.

Un tracciato di certo unico nel suo genere e suggestivo che si percorrerà costeggiando in gran parte le coste del Lago di Garda per un totale di 42 chilometri e 195 metri.

Ad oggi sono già 1000 gli iscritti non solo italiani, ma provenienti da molti stati esteri. Ma non sarà solo Lake Garda 42, ma sarà affiancata dall’Half Marthon con partenza da Arco ed arrivo a Malcesine. Un abbinamento che trasformerà l'appuntamento in un festival del running in primavera essendo previsti anche una serie di eventi collaterali che vanno dalla gara riservata ai bambini ( dai 5 ai 12 anni) che avrà luogo alla Rocca di Riva del Garda