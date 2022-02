Lago di Garda, scoppia il caso delle recinzioni “vietate”

LAGO DI GARDA. Cancelli lungo il lago di Garda per impedire il pubblico passaggio verso le spiagge, nonostante per legge venga garantito il libero accesso per poter fare il bagno.

La denuncia arriva dal Comitato Ambiente Territorio, in sigla Cat, che ha effettuato un sopralluogo nella zona di Sirmione denunciando una situazione di irregolarità in più punti, con tanto di reportage fotografico pubblicato sulla loro pagina facebook.

«Ci sono molti punti sulla costa della penisola di Sirmione nei quali viene impedito il pubblico passaggio verso spiagge e spiaggette tramite recinzioni tirate fino all'acqua», scrive il Cat.

«Nelle scorse giornate abbiamo effettuato un sopralluogo in tre di questi punti per noi particolarmente significativi e impattanti. La legge 296/2006 art 1 comma 251 prevede “l'obbligo per i titolari di concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa nella concessione, anche ai fini della balneazione” . Chiaro no?

Cancelli e recinzioni, sul lago di Garda è polemica Ecco il reportage fotografico del Comitato Ambiente Territorio lungo le spiagge di Sirmione con i cancelli e le recinzioni che impediscono ai turisti di poter transitare. "Abbiamo fatto una segnalazione alla polizia municipale e una all'Autorità di Bacino, quelle recinzioni sono fuori legge"

Il primo punto attenzionato è la cancellata della pasticceria La Fenice, in Lugana di Sirmione, che si protrae chiudendo qualsiasi possibilità di passaggio. Al di là del cancello i tavolini sono addirittura sul vialetto, la concessione non è esposta e il passaggio è negato.

Il secondo punto si trova alla fine di via Benaco, sulla destra, alla fine della passeggiata che parte dal parco San Vito. Anche qui una rete è stata tirata fino al lago e dei grossi sassi sono stati sistemati dietro. Concessione non esposta e passaggio negato.

Il terzo punto è in località Brema, confine tra Garda Village e Camping San Francesco. Qui la rete è tirata fino all'albero e con l'acqua alta non si passa. In caso riusciste a passare sappiate che il vostro cane non può eh.... c'è un bel cartello di divieto!

Per questa recinzione abbiamo recentemente fatto un esposto e stiamo attendendo riscontri. Abbiamo lasciato nei tre punti un cartello con affissa la legge e provvederemo ad inoltrare le segnalazioni alla polizia municipale e all'Autorità di Bacino.

Ai titolari di concessioni demaniali diciamo che devono garantire il passaggio pubblico per la battigia, agli enti preposti al controllo chiediamo di effettuare i dovuti controlli.

Ai politici che gestiscono il pubblico demanio invece chiediamo di avere una visione meno privatistica e più attenta ai bisogni e ai diritti dei cittadini.

A Sirmione le situazioni di questo tipo sono davvero tante, siamo solo all'inizio!», concludono i responsabili del Comitato Ambiente Territorio.