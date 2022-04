Lago di Garda, ruba il gasolio dal tir mentre il camionista sta dormendo: arrestato

LAGO DI GARDA. Aveva appena “ripulito” il gasolio di un tir mettendolo in due grosse taniche mentre l’autista del mezzo pesante se ne stava dormendo nella sua cuccetta, ma poco distanti c’erano i carabinieri che l’hanno visto gettare nelle sterpaglie le due taniche. E così è finito in manette.

Il protagonista della notte movimentata sul lago di Garda è un uomo di 35 anni di nazionalità romena, arrestato dai carabinieri di Peschiera del Garda.

I carabinieri stavano transitando sulla A4 all’altezza di Castelnuovo del Garda quando il loro sguardo è stato attirato da un uomo che stava gettando delle taniche nelle sterpaglie, vicino alle quali c’era un’auto parzialmente mimetizzata dalla vegetazione.

I carabinieri sono intervenuti proprio quando l’uomo era arrivato alla macchina e stava per mettere in moto. Dentro l’auto, non c’erano solo le due taniche con cui l’avevano visto prima, ma altre otto taniche per un totale di almeno 250 litri di gasolio.

Il prezioso carico (considerando l’attuale prezzo del carburante) era stato sottratto dal serbatoio di un Tir fermo in una vicina area di sosta, con l’autista a bordo che stava dormendo e che non si è accorto di nulla.

Il trentacinquenne romeno è stato così portato al Comando di Peschiera del Garda in attesa del processo per direttissima della mattina seguente. Per l’uomo una condanna a 2 mesi e 20 giorni di reclusione con la sospensione della pena.