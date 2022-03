Lago di Garda, l’avvertimento del sindaco al vandali: «Presentatevi o vi vengo a prendere»

LAGO DI GARDA. Vandali scatenati ad Albisano, frazione collinare di Torri del Benaco ma il sindaco Stefano Nicotra avverte: «Ci sono le telecamere: meglio se venite a presentarvi o vi vengo a prendere uno per per uno».

Tutto è successo sabato 19 marzo, intorno alle 23, quando un gruppo di 5 o 6 ragazzi, dopo una cena in una villa, non hanno trovati di meglio da fare che distruggere tutto ciò che gli capitava a tiro.

Hanno distrutto e dato alle fiamme cestini porta rifiuti, divelto pali e seminato vandalismi e maleducazione.

«Alle tre del mattino – ha dichiarato Nicotra al quotidiano L’Arena – ho iniziato a ricevere fotografie e messaggi di alcuni residenti di Albisano che mi mettevano al corrente della situazione. Questi ragazzi, pare dopo avere fatto una cena e una festa in una villa privata, sono andati in paese e, partendo dal nuovo parco giochi che si trova davanti al cimitero di Albisano e proseguendo fino alla rotonda che fa scendere verso Torri o Garda, hanno fatto di tutto e di più.

Hanno divelto un paio di cestini nel parco giochi e dato alle fiamme il contenuto, hanno fatto danni al parco giochi stesso, divelto pali in ferro buttandoli come immondizia dalla balconata che si trova davanti alla chiesa di Albisano, hanno buttato a terra i cestini dei rifiuti anche in quel luogo, hanno scorticato il tronco di un olivo».

Il primo cittadino, che già domenica mattina si è dato da fare per pulire e sistemare i danni, assicura che «questa cosa non finirà a tarallucci e vino». I luoghi presi di mira sono controllati dal sistema di video sorveglianza. Per il sindaco non sarà difficile individuare i responsabili