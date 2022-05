Lago di Garda, dopo le proteste rimossi i bidoni “vista lago”

MALCESINE. Talmente impresentabili che nel giro di qualche ora sono stati rimossi. Parliamo dei bidoni della spazzatura comparsi ieri mattina, 9 maggio, a Malcesine dei quali abbiamo raccontato lo sdegno della popolazione, posizionati sul lungo lago in uno dei suoi punti più suggestivi.

Ma oltre a questo aspetto c’erano anche quelli dell’essere posizionati al limite della riva in modo che rovesciandosi, le immondizie sarebbero finite direttamente in acqua e come se non bastasse una volta pieni, i rifiuti all’aria aperta sarebbero diventati un completamento del panorama.

La protesta dei residenti ha avuto cassa di risonanza sui social ed alla fine chi li ha aveva posizionati, li ha rimossi. Resta ora la curiosità di vedere dove saranno collocati. E c’è già chi esprime nostalgia dei vecchi cestini unicamente di colore verde o grigio che si mimetizzavano nell’ambiente circostante decisamente meglio rispetto a questi multicolori. Gli abitanti restano in attesa.