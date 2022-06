Lago di Garda, dopo la giornata di follia spiagge “blindate” il fine settimana

LAGO DI GARDA. Dopo quello che è successo il due giugno, oggi e domani (4 e 5 giugno) sulle spiagge ci saranno controlli speciali da parte delle forze dell’ordine.

Lo annuncia L'Arena. Urla, atteggiamenti aggressivi, furti, risse e gravi fatti di violenza e vandalismo. Questo quello che è successo il giorno della festa della Repubblica.

Per mettere a punto le contromisure ieri si è riunito in via straordinaria il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Donato Cafagna.

L’allarme è infatti alto. Il tam-tam sui social è già partito. Ad esempio su Tik Tok, l'annuncio è: «Il 4 la riconquista con armi».

Come arma di prevenzione ci sarà il filtraggio alle stazioni ferroviarie di Milano, Bergamo e Brescia dalle quali è arrivata gran parte dei ragazzi. (foto Sky Tg 24)