L’abbraccio gardesano di Calvagese a Blanco: «Siamo orgogliosi di te!»

LAGO DI GARDA. L’aveva promesso, e l’ha mantenuto. Mentre l’eco della vittoria al Festival di Sanremo (con Mahmood) è ancora forte e i concerti annunciati sono già tutti sold out con oltre 300mila biglietti venduti in poche ore, Blanco è tornato sul lago di Garda per festeggiare la vittoria assieme alle autorità di Calvagese della Riviera, il paese dove Riccardo (il suo vero nome) è nato e dove vive la sua famiglia.

Presenti all’incontro, ospitato presso il seicentesco Palazzo Sorlini in cui ha sede il Museo MarteS di Calvagese della Riviera con la ricca collezione privata dei migliori pittori veneti del settecento, la sindaca Simonetta Gabana, il vicesindaco Mauro Da Lio, gli assessori Antonella Cominelli, Oscar Cobelli, Stefano Resentini e i consiglieri comunali Michela Facchetti, Dario Morelli, Marco Podavini, Fabio Ribelli, Lodovica Danieli, Andrea Re, Luca Salgarelli e Walmir Jose Montebeller. C’erano il segretario comunale Salvatore Tarantino, il comandante della Polizia locale Stefano Dondelli e il luogotenente dell’arma dei Carabinieri Maurizio Caserta.

«L’Amministrazione Comunale di Calvagese della Riviera a nome dell’intera Comunità – ha detto la sindaca Simonetta Gabana – esprime le più vive congratulazioni a Blanco per i meritati successi. Dopo aver scalato e dominato le classifiche internazionali, la grande e meritata vittoria del Festival di Sanremo 2022, in coppia con Mahmood, con un brano che sta collezionando record».

«All’artista Blanco ma in particolar modo al nostro concittadino Riccardo, vogliamo rinnovare la vicinanza di tutto il territorio calvagesino che con emozione ed orgoglio si stringe a questo grande talento. E l’incontro odierno con sindaco, giunta e consiglieri comunali nella splendida cornice di Palazzo Sorlini vuole essere l’occasione per esprimere il nostro più sentito e corale grazie a questo giovane artista e per ricordargli che Calvagese è e sarà al suo fianco, pronta a sostenerlo».













L'abbraccio di Calvagese a Blanco: le immagini Ecco le foto della cerimonia con cui Calvagese della Riviera ha voluto festeggiare Blanco dopo la vittoria al Festival di Sanremo

«La consegna di un piccolo riconoscimento è il segno tangibile dell’affetto dell’intera cittadinanza. Con la certezza che questo non è che il primo passo di un brillante percorso artistico, a Riccardo un grande in bocca al lupo per i prossimi impegni». ha concluso la sindaca.

Blanco da parte sua ha voluto esprimere tutto il suo affetto a Calvagese, così come aveva fatto dal palco di Sanremo poco dopo la vittoria. «Calvagese mi ha forgiato, mi ha fatto rimanere acqua e sapone e questa è la cosa che in giro forse un po’ manca. Per me Calvagese è stata importante anche dal punto di vista artistico. Quello che vorrei far capire, senza voler fare lezioni di vita, è che comunque, anche venendo dalla provincia, si può fare tutto. Non ci sono sogni che non si possono avverare».

Blanco ha ricevuto durante la piccola cerimonia una targa con un disco d’oro e anche un regalo dei bambini delle scuole del paese, una serie di lavoretti realizzati proprio dopo la vittoria al Festival.

Da Blanco un regalo, apprezzatissimo, alla sindaca e a tutta l’amministrazione, una foto con una dedica che riassume tutto l'affetto del giovanissimo artista per il suo paese: «Per tutta Calvagese, un posto magico che mi ha cresciuto. Non potevo avere di meglio. Viva Calvagese».