Il «Mose» del lago di Garda coi fondi trentini: «Progetto ormai fallito»

LAGO DI GARDA. I «fondi Odi» sono quelli utilizzati dalla provincia di Trento (e da quella di Bolzano) per “aiutare” i paesi di confine delle regioni vicine che non hanno però lo status (e i soldi) dell’Autonomia.

Sono numerosi i progetti attivati dal Comitato Paritetico che doveva destinare le cospicue risorse del Fondo Comuni Confinanti.

Tra questi progetti, c’era anche quello del «Mose» di Campione del Garda. Sì, in tanti l’avevano chiamato così pensando proprio alla maxi struttura realizzata a Venezia per salvare la città dall’acqua alta.

«Successo turistico dell’area e destagionalizzazione sono le finalità di questo intervento portuale nel territorio del parco regionale dell’Alto Garda, presso il complesso denominato Università della Vela a Campione del Garda. Si prevede la realizzazione di una struttura galleggiante per la protezione e l’alaggio di imbarcazioni e derive ad uso sportivo (da regata) e dei relativi mezzi di appoggio e soccorso. Il progetto si esplica con la posa di un attenuatore di moto ondoso di forma rettilinea collegato alla terraferma da un pontile galleggiante ad essa perpendicolare», si legge nella pagina ufficiale del fondo Odi. Costo totale previsto: 6,2 milioni di euro. Importo finanziato col fondo Odi: 2 milioni di euro.

Il progetto è del 2011, ma da allora sono passati undici anni e quel progetto non solo non è mai venuto alla luce, ma ora si trasformerà in un contenzioso legale che potrebbe proseguire per molti anni.

I primi tentativi di assemblaggio furono realizzati nel 2018, ma andarono a vuoto rivelando la fragilità della struttura progettata. Da allora i tentativi sono stati numerosi, ma tutti falliti.

E ora? «Il progetto è ormai fallito», ha confermato il sindaco di Tremosine Battista Girardi a Bresciaoggi.

All’orizzonte dunque un contenzioso legale per la restituzione del contributo da 2 milioni di euro, ma il Comune di Tremosine quei soldi in cassa non li ha. «Questo progetto non regge, bisognerebbe cambiarlo completamente», sono le parole del sindaco Girardi.

Il Comune già nel luglio 2019 aveva avviato una prima azione legale con le ditte costruttrici, ma tale azione è ancora in corso e al momento una responsabilità precisa non è stata riscontrata.

E per il «Mose» di Campione del Garda i tempi per una soluzione definitiva ancora non si vedono.