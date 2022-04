Il lago di Garda si trasforma nella capitale del cioccolato

LAGO DI GARDA. Il lago di Garda sta per diventare la capitale italiana del cioccolato. Proprio così: da venerdì 8 aprile e domenica 10 aprile il centro di Desenzano del Garda (piazza Cappelletti) ospiterà la Festa del cioccolato, organizzata dall’associazione Choco Amore.

Sono previste numerose iniziative, tutte (ovviamente) dolcissime: degustazioni, laboratori per bambini, oltre a numerosi stand dove poter guardare, toccare con mano e assaggiare il cioccolato in tutte le sue tantissime forme e tutti i suoi gusti.

È la prima volta il Tour delle Feste del Cioccolato Nazionali fa tappa sul lago di Garda.

Gli stand apriranno ogni giorno dalle ore 10 fino alle 23 ed accoglieranno in piazza gli amanti del cibo degli Dei, pronti a degustare e fare scorta dell’ottimo cioccolato artigianale.

Assolutamente da non perdere il Choco Play e Choco Lab, laboratori didattici per bambini sulla lavorazione del cioccolato.

La manifestazione ha ricevuto il patrocinio diretto del Comune di Desenzano: dietro a Choco Amore c’è l’Associazione nazionale cioccolatieri, nata e sostenuta da diversi artigiani con l’obiettivo di valorizzare il cioccolato artigianale, privo di additivi e conservanti. Tutti gli associati hanno in comune la grande passione per il cioccolato artigianale e l'arte della sua lavorazione. Materie prime di alta qualità, ricette antiche tramandate di padre in figlio arricchite dalle moderne tecniche di lavorazione, permettono ai maestri cioccolatieri di ottenere un prodotto di qualità superlativa e di esprimere tutta la loro creatività attraverso le loro creazioni.

I laboratori didattici Choco Play sono percorsi dedicati ai bambini. Effettuati da abili Maestri Cioccolatieri hanno lo scopo, attraverso documentazione fotografica, spiegazioni, lavorazioni in loco e percorsi tattili, di far conoscere e valorizzare tutto il processo di lavorazione di questo prodotto. I bambini apprendono giocando che il cacao, da semplice pianta, viene trasformato in forma, sapore, colore, profumo e soprattutto “gusto”. I laboratori Choco Play, tutti gratuiti, si svolgono ogni pomeriggio con orari stabiliti in base al numero di prenotazioni ricevute. Alla domenica i laboratori si svolgono anche di mattina.