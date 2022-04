Il Circolo Vela Torbole premiato dal presidente del Coni Giovanni Malagò

TORBOLE. Nei giorni scorsi il Circolo Vela Torbole, presieduto da Mauro Versini, ha ottenuto un importante riconoscimento dal Coni, la Croce d’Argento al Merito Sportivo per le benemerenze acquisite nei decenni di attività. «L’onorificenza vuole attestare di fronte al mondo sportivo i meriti degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti questa Società – ha scritto il presidente del Coni, Giovanni Malagò in una lettera di felicitazioni inviata a Mauro Versini – ed esprimo la più sentita gratitudine del Coni per il contributo offerto alla crescita ed alla affermazione dello sport italiano». Il presidente Giovanni Malagò ha auspicato che il club velico torbolano acquisisca traguardi sportivi sempre più ambiti. È alle stelle la soddisfazione dei dirigenti e degli oltre 200 soci del Circolo Vela Torbole. «Sono onorato di una attestazione molto selettiva ed autorevole – ha commentato il presidente Mauro Versini – perché ci onora e nel contempo rappresenta un autorevole avallo al nostro continuo “navigare sempre più sulla cresta dell’onda”. Siamo sicuri di concretizzare l’obiettivo auspicato dal presidente Malagò in quanto siamo favoriti dalla nostra attività agonistica ed organizzativa. Alle nostre numerose regate partecipano equipaggi di tutti i continenti, compresi olimpionici e vincitori di titoli mondiali ed internazionali. Da aggiungere gli atleti con il nostro guidone, sovente con risultati da podio, che primeggiano in Italia e all’estero nelle più importanti competizioni».

I grandi velisti

Tra essi ci sono in evidenza i velisti locali e trentini. Si tratta di una tradizione consolidata nel corso dei decenni e confermata dal voluminoso albo d’oro. Impossibile menzionarli tutti. Doveroso menzionare l’intramontabile Amedeo Paroldo, per molti anni insuperabile nelle competizioni internazionali con gli acrobatici catamarani Tornado, quindi Silvio Santoni, Raimondo Tonelli, l’eclettico dominatore in varie classi veliche che ha la sciato il “testimone” del podio alla promettente nipote Gaia Bolzonella, che a 17 anni si è classificata terza al mondiale dei Laser 4.7. L’attuale vicepresidente del Circolo Attilio Dell’Agnola, poi, vanta diversi allori sportivi con i catamarani singoli A4. Tra i giovani, molto numerosi provenienti dagli annuali corsi di vela, spicca la ventunenne perginese Federica Cattarozzi, campionessa mondiale, europea e nazionale nei Laser.

La storia del circolo

Il Circolo Vela Torbole è stato costituito il 23 giugno 1964 per iniziativa di un gruppetto di appassionati della vela; la sede venne realizzata in località “Conca d’Oro”. Nell’ottobre del 1967 il riconoscimento della Federazione Italiana Vela. Fu l’ingresso ufficiale nel mondo agonistico con l’organizzazione di Campionati Mondiali, Europei e nazionali delle più importanti classi veliche, dai monotipi alle derive, fino ai grandissimi poliscafi dei Formula 40. I grandi skipper olimpici hanno preparato le loro vittorie più significative sulle acque del Garda Trentino, ospiti delle strutture del club torbolano. Tra essi l’olimpionico trentino Ruggero Tita che alla Conca d’Oro ha stabilito la sede per la sua preparazione agonistica futura. Oltre ai big del timone, al club presieduto da Mauro Versini sono ospitate frequentemente le squadre agonistiche di numerosi Circoli velici italiani e provenienti da tutta Europa per periodici allenamenti. Si aggiungono i singoli atleti. La molteplice attività rappresenta, inoltre, un evidente aspetto turistico e un consistente tornaconto economico non solo per la zona di Torbole. Questo exploit è frutto del lavoro svolto dai dirigenti del club. Spicca la figura dell’indimenticato Franco Santoni, il “presidentissimo”, che ha ricoperto ininterrottamente l’ambita carica per ben quaranta anni. Fu tra i fondatori del Circolo. Era dotato di una spiccata personalità e di levate doti organizzative, oltre ad essere un formidabile regatante. L’attuale presidente Mauro Versini è succeduto a Gianpaolo Montagni, del quale era vicepresidente. In precedenza il “patron” era stato Gianfranco Tonelli.

La regata di sabato 9 aprile

Sabato 9 aprile inizierà la prima delle quindici regate internazionali che il Circolo Vela Torbole ha organizzato per il 2022 e la conclusione avverrà l’1 novembre con la giovanile Halloween Cup (negli anni passati partecipavano circa 400 equipaggi da tutta Europa). Sabato scenderanno in acqua gli scafi Europa.

Il direttivo del circolo

Il direttivo del Circolo Vela Torbole è composto, oltre che dal presidente Mauro Versini e dal vicepresidente Attilio Dall’Agnola, dal direttore di sede Gianni Righetti, da Raffaella Todeschini, Michele Caldonazzi (dominatore nelle regate d’altura), Mikel Slijk, Matteo Pilati e Sandro Rigotti. (A.CAD.)