I giorni della Merla? I più temerari fanno il bagno nel lago di Garda

LAGO DI GARDA. I giorni della Merla, si sa, sono considerati i più freddi dell’anno: si tratta degli ultimi tre giorni di gennaio che storicamente portano temperature tutt’altro che primaverili.

Anche quest’anno il risveglio mattutino non è certo stato piacevole, ma c’è chi ne ha approfittato per “svoltare” verso la primavera con il sorriso sulle labbra e il fisico più temprato.

Stiamo parlando del gruppo di nuotatori che hanno voluto salutare i giorni della Merla con un tuffo nelle acque non certo caldissime del lago di Garda di questi giorni, al Lido di Maderno, attorno ai nove gradi.

Enzo Gallotta ha voluto condividere questa vera e propria impresa sul gruppo social “Quelli che... fanno il bagno nel Lago di Garda tutto l’anno!” raccontando l’esperienza.

«Scacco alla merla! Gradevole mattinata al Lido di Maderno dove abbiamo fatto il bagno in bella compagnia. Nove in tutto con due nuovi arrivati: Angela, presidentessa dell'Atletica Vighenzi Padenghe e il marito, Tiziano, che ha festeggiato il compleanno con il tuffo propiziatorio. A chiudere la truppa presente, Alido, Monia, Beppe, Roberto, Henry, Emilio ed Enzo. In nuova dotazione la mascherina con il nostro logo fatta realizzare da Roberto.

Acqua intorno a 9 gradi, aria altrettanto circa, sole pieno, cielo terso. Condizioni ideali. E dopo il bagno brindisi per Tiziano con tanto di paste, cioccolatini e spumante. Complice l'arrivo di Elio Forti, anima del Gs Montegargnano, con gli amici Encarnacion e Ottavio.

Bella giornata e merla messa nel sacco!», conclude Enzo Gallotta.