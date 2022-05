Garda e vinci, il super fortunato ancora nei guai: lo accusano due (ex) amici

GARDA. La storia l’avevamo già raccontata nei giorni scorsi, quella di un poco più che quarantenne brasiliano che aveva ottenuto due vincite record al “Gratta e Vinci” in meno di 15 giorni, per un totale di 3 milioni di euro, con i tagliandi comprati nella zona del lago di Garda e nel Modenese. Una duplice vittoria che aveva insospettivo la Guardia di Finanza con la Procura di Verona che aveva aperto un’inchiesta in seguito alla segnalazione scattata dall'Uif, l'Unità di informazione bancaria della Banca d'Italia.

L’inchiesta per truffa è stata archiviata ma il brasiliano torna nel mirino delle autorità giudiziarie, accusato di appropriazione indebita ai danni di due amici, due veronesi di 48 e 60 anni, residenti tra Caprino e Torri, che lo accusano di avergli sottratto la loro parte di vincita relativa solo al secondo biglietto vinto, pari a due milioni di euro, diventati 1,6 milioni dopo la deduzione delle tasse. A darne notizia è il quotidiano L’Arena. Il brasiliano, difeso da Giovanni Chincarini, nega di aver mai sottratto alcunché ai suoi amici e qualifica come inesistente l’accordo di spartirsi l’eventuale vincita in quanto lui e solo lui, avrebbe pagato il biglietto vincitore dei due milioni di euro. L’ha ribadito anche ieri il suo legale durate l’udienza preliminare, celebratasi davanti gup Carola Musio, come scrive il giornale. Il gup ha disposto il rinvio a giudizio dell’uomo nel processo che inizierà il 19 settembre.

La vincita da 1,6 milioni è stata sequestrata dalle forze di polizia così come richiesto dai due veronesi, i soldi sono fermi in banca. L’altra vincita, invece, è regolarmente a disposizione del fortunato brasiliano.