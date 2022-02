Furgone contro due Tir tra Desenzano e Sirmione: feriti e lunghissime code

LAGO DI GARDA. Uno schianto terribile, un furgone schiacciato in mezzo a due Tir con le due persone che erano a bordo ferite gravemente.

È il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina (22 febbraio) sull’autostrada A4 tra Sirmione e Desenzano del Garda, in direzione Milano.

Secondo una prima ricostruzione, il furgone era dietro un Tir quando per cause al vaglio delle forze dell’ordine si è schiantato contro il mezzo pesante. Il Tir che c’era dietro, a sua volta, ha finito la sua corsa contro il furgone che è rimasto schiacciato tra i due mezzi pesanti.

I due operai a bordo del furgone sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco della zona che sono arrivati prontamente sul luogo dell’incidente assieme a due ambulanze e ad un elicottero di soccorso, oltre agli agenti della Polizia stradale.







Gravissimo incidente sulla A4 tra Sirmione e Desenzano: le foto

Uno degli operai feriti è stato a lungo rianimato sul posto ed è stato poi elitrasportato in ospedale in gravissime condizioni. Non sono gravi invece le condizioni dell’autista del secondo Tir che ha finito la sua corsa contro il furgone.

L’incidente ha creato lunghissime code sulla A4, arrivate a superare i dieci chilometri.