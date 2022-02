Fabio Volo, vista da vertigine sul lago di Garda

LAGO DI GARDA. «Passeggiata all’eremo di San Valentino... (Gargnano, Lago di Garda). Si va nella natura per ricordarsi che “siamo” la natura».

Un messaggio breve ma molto profondo quello che ha voluto condividere Fabio Volo con i suoi 998mila followers su Instagram per raccontare la gita sul lago di Garda assieme ai suoi figli che l’attore, scrittore e showman ha voluto immortalare.

Per Fabio Volo, camicia rossa a quadrettoni e zaino in spalla, un weekend nella tranquillità familiare in attesa dei numerosi impegni previsti in primavera.

Curiosamente nei giorni scorsi Fabio Volo aveva voluto celebrare i 70 anni di Vasco Rossi pubblicando una foto di loro due assieme, quel Blasco che proprio in questi giorni è sul lago di Garda, a poca distanza da Gargnano, per una vacanza rigenerante alla Villa Paradiso di Gardone Riviera.

L’eremo di San Valentino si trova ad una altezza di quasi 800 metri da cui si può godere di una vista fantastica sul lago di Garda. L’eremo fu costruito attorno al 1650 dagli abitanti di Gargnano che si rifugiarono in alto sul monte per cercare di sfuggire alla peste.