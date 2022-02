Dramma nel lago di Garda: muore un sub

LAGO DI GARDA. Sono stati purtroppo inutili i soccorsi per il sub che oggi, 19 febbraio, ha perso la vita nelle acque del lago di Garda nella zona di Torri del Benaco.

A quanto pare il sub ha avuto un malore nella fase di risalita dall’immersione.

L’allarme è stato lanciato poco dopo mezzogiorno ma, come detto, la corsa dei soccorritori del Suem, si è rilevata inutile.

In base a quanto riportato dai carabinieri, la morte del sub è avvenuta in località San Faustino dove sarebbe stato impegnato in un'«escursione sportiva», insieme ad altri due sommozzatori, venendo colto da un malore «in fase di emersione».

I carabinieri spiegano infine che il magistrato ha disposto il «sequestro dell'attrezzatura utilizzata». (foto di repertorio)