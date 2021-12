Diana Krall, la star del jazz sbarca sul lago di Garda

LAGO DI GARDA. Dopo tre anni Diana Krall torna ad esibirsi in Italia e sbarca sul lago di Garda, sul palcoscenico dell'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, sabato 16 luglio 2022.

Sarà l'occasione per l'artista canadese di presentare al pubblico italiano i brani di «This Dream of You», il suo ultimo album uscito nei mesi scorsi. L'album vede Diana Krall in quartetto con colleghi con i quali ha collaborato per anni, John Clayton, Jeff Hamilton e Anthony Wilson in «Almost Like Being In Love» e «That's All», così come in trio con Christian McBride e Russell Malone in «Autumn in New York» e «There's No You».

I duetti includono una straordinaria first-take di «I Wished On The Moon» con Krall e John Clayton e due registrazioni - «More Than You Know» e «Don't Smoke In Bed» - in cui allo sgabello del pianoforte è Alan Broadbent, anche autore dell'orchestrazione per «But Beautiful» nonché dell'arrangiamento per archi in «Autumn In New York».

L'ultima seduta di incisione per quest'album ebbe luogo ai Capitol Studios, con un ensemble di cui facevano parte il chitarrista Marc Ribot, il violino di Stuart Duncan ed una sezione ritmica composta da Tony Garnier al contrabbasso e Karriem Riggins alla batteria.

Questa formazione registrò «Just You, Just Me», la già citata «How Deep Is The Ocean» di Irving Berlin e la canzone di Bob Dylan «This Dream Of You», nella quale Randall Krall suona la fisarmonica.

Diana Krall sarà al Vittoriale per il Festival “Tener-a-mente”, l’inizio concerto sarà alle ore 21.15.