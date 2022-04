Desenzano, fino al 30 aprile permane il divieto di pesca del luccio

DESENZANO. Fino al 30 aprile sarà in vigore il divieto di pesca del luccio nell’area compresa tra Porto Garruti a Punta San Sivino e dal Porto Zattera a Villa Pioppi. La sospensione della pesca iniziata il primo febbraio è dovuta alla salvaguardia del luccio nel periodo della riproduzione che permette ad una delle poche specie autoctone di sopravvivere.

Con l’occasione il direttivo dell’associazione “Tirlindana del Basso Garda” rinnova l’appello rivolto a chi non è iscritto ad altre associazioni di pesca sportiva ad aderire alla Tirlindana che ha come obiettivo sociale quello della salvaguardia delle specie ittiche autoctone del Lago di Garda: «Caro pescatore, il pesce che peschiamo nel nostro Lago di Garda e che è sempre più oggetto di rarefazione, è per lo più frutto delle semine che vengono fatte dagli organismi ora preposti della Regione Lombardia e Regione Veneto, in particolare con le attività degli incubatoi di Desenzano e Bardolino. Senza escludere le associazioni dilettantistiche con autofinanziamenti attinti dai propri bilanci “poveri”.

Le associazioni con spirito di salvaguardia e tutela delle specie ittiche del lago stimolano le amministrazioni competenti per migliorare e ottimizzare le varie campagne ittiogeniche ad avere un indispensabile adeguata sorveglianza delle attività di pesca esercitate sul lago».

Gli interessati possono contattare l’associazione Tirlindana Basso Garda presso la sede di Desenzano in Via Marzabotto 2 oppure telefonando al 329-1851478 o scrivendo all’indirizzo mail tirlindana@arubapec.it.