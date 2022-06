Benefit per chi lavora del turismo: successo per la Crew card dell’Atp Dolomiti Garda

LAGO DI GARDA. L’impegno di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo ha condotto negli ultimi mesi il lancio di numerose iniziative a supporto degli operatori locali, e finalizzate a rendere l’ambito territoriale un vero e proprio #bestplacetowork.

Dalla Garda Trentino Academy per la formazione degli operatori al progetto "Jobs - Lavorare nel Garda Trentino”, fino alla Crew Card destinata ai dipendenti del comparto turistico.

E sono oltre 600 le Crew Card già richieste dai dipendenti del settore turistico in poco più di due mesi dalla presentazione.

La Crew Card – spiega l’azienda per il turismo – è uno strumento pensato per i lavoratori impiegati nel turismo, con tanti vantaggi per consentire loro di vivere appieno il territorio nel loro tempo libero.

La card dà diritto a scontistiche esclusive su circa 80 attività, dai servizi di tutti i giorni alle esperienze da vivere in zona, con l’obiettivo di incentivare il collaboratore a conoscere e sperimentare in prima persona le particolarità del luogo in cui lavora, per poi condividerle con l’ospite con maggiore competenza ed empatia.

“Siamo molto orgogliosi che la Crew Card abbia riscosso un tale successo tra i dipendenti del nostro territorio. Questa carta rappresenta una novità assoluta in Italia e siamo fieri di essere i pionieri di questa iniziativa: l'obiettivo era quello di rivolgere maggior attenzione verso coloro che si prendono cura del nostro ospite e di renderli dei veri e propri ambasciatori della destinazione” - ha spiegato il Direttore di Garda Dolomiti S.p.A. Oskar Schwazer.

La Crew Card non è finalizzata solo a consigliare al meglio l’ospite e alimentarne la passione per il territorio, ma anche ad incoraggiare i collaboratori stessi a valorizzare il loro tempo libero vivendolo in modo attivo, divertente e coinvolgente, e a farli sentire parte integrante della comunità locale.