Addio a Reef, il cane-eroe del lago di Garda

LAGO DI GARDA. «Grazie veramente Reef. 7 anni fantastici insieme. I veri eroi rimangono sempre nei nostri cuori. E i momenti belli vissuti assieme sono bellissimi. GRAZIE REEF». Con un messaggio breve ma denso di emozione la Squadra Italiana Cani Salvataggio ha voluto salutare uno dei suoi eroi che tanti salvataggi ha portato a termine nelle acque del lago di Garda.

Reef era infatti una femmina di Terranova ed operava con la squadra Sics dal quartier generale di Toscolano Maderno.

Lo chiamavano il cane-bagnino, aveva soltanto sette anni ed è morta per un problema cardiaco al termine di una sessione di allenamento all’Idroscalo.

Reef era diventata una piccola star da quando aveva partecipato a “Superpower dogs”, un docufilm che aveva per protagonisti proprio i cani da salvataggio.

Da quel momento tantissimi messaggi ai proprietari di Reef e alla squadra Sics. Reef dal canto suo ha proseguito nei salvataggi e nelle missioni sul Garda ma anche nell’attività di cane istruttore, per far vedere agli altri cani-bagnini come si doveva agire.

Nella foto di commiato, la squadra Sics ha scelto un intenso ritratto di Reef sulla neve, con quella frase («I veri eroi rimangono sempre nei nostri cuori») che ha commosso i numerosi estimatori della Squadra Italiana Cani Salvataggio che avevano avuto modo di apprezzare Reef nel corso dei suoi numerosissimi interventi.