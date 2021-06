Per l’Isa utile netto di 5 milioni di euro

TRENTO. L’Isa (Istituto Atesino di Sviluppo Spa) ha approvato all’unanimità un bilancio positivo, con un utile netto di 5 milioni di euro. Il risultato – si legge in una nota – “è frutto di un’attenta diversificazione degli investimenti che, anche nel contesto complesso che ha caratterizzato il 2020, ha permesso il raggiungimento di un risultato soddisfacente”

I principali dati di bilancio (espressi in migliaia di euro) sono i seguenti.

STATO PATRIMONIALE.

Attività.

Partecipazioni 132.474 (-12,6%)

Altre immobilizzazioni finanziarie 52.559 (-4,2%)

Attività finanz. che non costituiscono immobilizzazioni 57.390 (+38,8%)

Altri elementi dell’attivo circolante 22.477 (+33,1%)

Passività.

Patrimonio netto 137.497 +0,6%

Debiti verso banche 113.897 +9,6%

CONTO ECONOMICO.

Differenza tra valore e costi della produzione (4.193) (+5,8%)

Proventi da partecipazioni 16.296 (-13,8%)

Altri proventi finanziari 2,878 (-7,9%)

Interessi e altri oneri finanziari (2,375) n.s.

Rettifiche di valore (8,278) (-42,7%)

Utile d’esercizio 5.043 (-14,5%)

Le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 sono n. 49, per un controvalore di bilancio di € 132,47 mln (n. 53 per € 151,66 mln nel 2019). Il bilancio 2020 chiude con un utile netto in linea con gli esercizi precedenti (€ 5,04 mln rispetto ad € 5,90 mln dell’anno 2019). Il risultato raggiunto nel 2020 è frutto dell’attento monitoraggio sulle partecipate, dell’impegno dedicato alla ricerca di realtà orientate allo sviluppo sostenibile e dell’ampia diversificazione degli investimenti effettuata nel tempo. Il bilancio consolidato chiude il 2020 con una perdita di € 2,89 mln (rispetto all’utile di € 17,19 mln del 2019), e deriva da componenti straordinarie relative a rettifiche di valore effettuate prudenzialmente da una società del Gruppo.

L’Assemblea ha deliberato di distribuire un dividendo per azione di € 0,05 (pari allo scorso anno) da assegnare alle n. 78.080.227 azioni in circolazione. Il monte dividendi complessivo ammonta quindi a € 3,90 mln. Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 20 luglio 2021. L’Assemblea, come consuetudine, ha approvato la delibera di acquisto azioni proprie determinando l’importo complessivo a disposizione fino a € 500.000, indicando il prezzo di acquisto per le azioni in un range compreso tra un minimo di € 2,63 ed un massimo di € 2,65.