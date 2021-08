Michele Valcanover: “costretto” all’agricoltura dalla scomparsa della sorella, si è innamorato dell’azienda di famiglia

BOSENTINO. Molto bella e toccante la storia che andiamo a raccontare oggi. E’ quella di Michele Valcanover, un giovane di 25 anni che dopo aver frequentato, all’Enaip di Villazzano, la scuola professionale per falegnami in quanto non aveva nessuna passione per l’agricoltura, appena terminati gli studi ha dovuto supplire all’immenso vuoto lasciato dalla splendida sorella Gloria, prematuramente scomparsa per un incidente agricolo. Una ragazza laureata in agraria sulla quale il papà Tullio aveva investito molto per portare avanti le molte ed innovative iniziative nel campo della valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi, ma particolarmente trasformati dell’azienda che era arrivata a godere di una grande fama nazionale, frutto di molti riconoscimenti ottenuti per l’alta qualità dei suoi prodotti.

“Il mio impegno in azienda è passato da un dovere morale per aiutare papà in un momento molto triste, ad una professione che mi piace sempre di più perché dà delle belle soddisfazioni”, afferma Michele. Il venticinquenne è entrato in azienda come collaboratore oltre 5 anni or sono, e da poco meno di un anno ne è diventato titolare prendendo il testimone da papà con grande entusiasmo. Il papà è rimasto vigile al suo fianco e “con lui collaboriamo bene, dice Michele, anche se il confronto è costante, non fosse altro perché abbiamo una differenza di età di poco meno di 40 anni e quindi è ovvio che ci siano delle visioni differenti. Certo, per papà la mia entrata in azienda è stata molto importante perché nel frattempo dopo lunga malattia è venuta a mancare un altro pilastro della famiglia: la mamma”.

Riviste online come il Golosario hanno dedicato grande attenzione ai prodotti di questa azienda, che ha assunto il nome di “Ca dei Baghi”, dal soprannome della famiglia.

Michele, assieme a papà Tullio, ha voluto sviluppare ulteriormente le attività dell’azienda prendendo in affitto, a Bosentino, parte di un capannone di una fabbrica dismessa sulla strada provinciale in bella mostra, all’interno del quale sta completando un negozio per la vendita diretta dei molti prodotti dell’azienda, e un laboratorio per la trasformazione delle produzioni aziendali. “Il punto vendita sarà attivo prossimamente, e poco tempo dopo faremo anche l’inaugurazione ufficiale”, precisa Valcanover.

La gamma dei prodotti

“La gamma dei prodotti che produciamo, lavoriamo e mettiamo in vendita è molto vasta ed è stato sviluppato principalmente il filone della trasformazione, così parte delle ciliegie, mirtilli, lamponi finiscono sotto grappa e per fare il famoso Runtopf, frutta conservata in una grande anfora o vaso sotto alcool come da tradizione tedesca”. Ma la fantasia di Michele e Tullio gli hanno portati a fare molte confetture come le squisite ed originali cipolle speziate, le mele cotogne con cannella, le zucche al rhum e allo zenzero, le pere e cioccolato, che però non produce più in azienda, ma le compera a Calceranica da un altro frutticoltore. Composte eccezionali dedicate alla figlia Gloria prematuramente scomparsa, a base di mele, frutto della passione che dà un sapore e un profumo unico, e rhum. Ma anche crauti, verdure in agrodolce e la mitica farina Valsugana completano la gamma dei prodotti.

I progetti futuri

Fra i progetti futuri di Michele c’è quello di far crescere ancora l’azienda, che ha già una considerevole estensione di 7 ettari, sviluppando sia la fase produttiva che i trasformati: vero piatto forte della tradizione aziendale. La produzione che non viene usata per la vendita diretta, come prodotti freschi e la trasformazione, viene ceduta ad un commerciante veronese con il quale - precisa Michele - si è venuto a creare un ottimo rapporto non solo dal punto di vista commerciale ma anche umano. “Il prezzo che ci viene liquidato, se confrontato con Caldonazzo e la Sant’Orsola, è decisamente interessante; inoltre non ci sono mai discussioni, noi cerchiamo di fornire merce in regola con il contratto e lui non fa mai problemi”.

Certo, a 25 anni ci sono anche dei sogni nel cassetto, il più importante è quello di farsi una bella famiglia e vivere senza particolari assilli una vita normale.

“Noi, precisa Michele produciamo nel pieno rispetto dei protocolli per l’agricoltura integrata e siamo soddisfatti. Se in futuro la trasformazione dell’azienda in azienda biologica se si renderà necessaria lo faremo”. Alla domanda se è pentito della scelta è netta la risposta: “Assolutamente no, mi trovo molto bene a svolgere questa attività che fra l’altro non è solo produttiva ma anche di valorizzazione dei prodotti finiti secondo la tradizione di papà Tullio. Michele è impegnato nel sociale come vigliale del fuoco volontario nel corpo di Bosentino, ma ama molto lo sport acquatico ed è membro di una squadra che pratica il dragon boat di Caldonazzo. La mia attività – conclude - è vista con ammirazione anche dai miei compagni di studio delle professionali con i quali ogni tanto ci sentiamo”.