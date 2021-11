Lavoro, lettera dei sindacati ai consiglieri provinciali: “Prima di decidere pensate ai volti delle persone"

TRENTO. I sindacati del pubblico impiego, scuola, sanità e ricerca del Trentino hanno scritto una lettera ai consiglieri provinciali di Trento, riportando le ragioni per cui è stato proclamato lo sciopero il prossimo 16 dicembre e lo stop agli straordinari e alle attività fuori dall'orario di lavoro ordinario a partire dal 4 dicembre. La lettera, che informa anche di un presidio dei lavoratori durante la discussione del disegno di legge di stabilità per il 2022 in Consiglio provinciale, è firmata dai segretari di Fp Cgil, Flc Cgil, Cisl Fp, Cisl Scuola, Uil Fpl Sanità, Fenalt, Nursing up e Satos.

"Nella discussione sul bilancio vi chiediamo lo sforzo di sovrapporre alla teoria i volti del personale della sanità, della scuola, delle case di riposo, dell'emergenza e della sicurezza e di tutti coloro che garantiscono i servizi universali e welfare sul territorio, per comprendere la responsabilità che vi assumete nelle decisioni che state per prendere e capire quanto il governo provinciale sta facendo contro i suoi stessi lavoratori", scrivono i sindacati, chiedendo lo stanziamento delle risorse per i rinnovi contrattuali.