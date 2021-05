L’acqua Pejo sotto il controllo di Orienta Capital

TRENTO. Orienta Capital Partners annuncia la nuova operazione che la porta a detenere, attraverso il Club Deal Fonti Italiane srl, la maggioranza assoluta (57,8%) di Cristallina Holding spa, che unisce due dei principali brand produttori di acque minerali del Nord Est: Goccia di Carnia (imbottigliata a Forni Avoltri, Friuli-Venezia Giulia) e Pejo (imbottigliata a Cogolo di Pejo, in Trentino-Alto Adige). Il gruppo distribuisce più di 210 milioni di bottiglie all'anno attraverso la grande distribuzione ed il canale HoReCa.

Ad agosto 2019 Fonti Italiane era entrata con una quota di minoranza nel capitale di Cristallina, holding controllata da Avm Gestioni Sgr con un gruppo di investitori privati. Ora il nuovo investimento a cui partecipano anche Friulia, la finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia, Indigo Capital, Talent Acque, società controllata dal Fondo Talent EuVeca gestito da Avm Gestioni Sgr, e Samuele Pontisso, ad del gruppo Cristallina. I soci di Orienta sono Augusto Balestra, Giancarlo Galeone, Mario Gardini, Sergio Serra e Lorenzo Isolabella.

Dal 2017 la società ha realizzato otto investimenti oltre a Cristallina: Sidac, recentemente venduta a Schur Flexibles Group, Bassini 1963 e Glaxi Pane, FA (Aeroporto di Forlì), Passione Unghie, Virosac, New Penta (nutraceutica), Lma (aerospace). "Con questo nuovo assetto di capitale, in cui noi deteniamo la maggioranza, affiancati da primari investitori con cui abbiamo già collaborato, il nostro focus si concentrerà sull'accelerazione della crescita e dello sviluppo di Cristallina", commenta Mario Gardini, presidente di Orienta Capital Partners, in una nota.