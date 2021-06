Il ministro Garavaglia a Trento: “Riforma sulle guide turistiche da fare in tempi rapidi”

TRENTO. "Una delle riforme da fare è quella della regolamentazione delle guide turistiche, settore in cui c'è un gran caos e frammentazione tra le autonomie regionali, ci sono due ddl al Senato, già andati in audizione ed è già iniziato un percorso di affinamento della questione e penso che in tempi rapidi si riesca e sistemare questa faccenda, che è una delle riforme da fare nel Pnrr". Così il ministro al Turismo, Massimo Garavaglia, al Festival dell'Economia di Trento.

"Dobbiamo poi migliorare la mobilità tra i borghi. Ad esempio ci sono tantissimi volontari degli amanti dei piccoli aerei che però non possono sviluppare il settore per le normative che non consentono di mettere una pompa di benzina a chi possiede un aereo club, quindi il turista va in altri Stati che, tra virgolette, ci rubano i clienti. Non sono regolamentati gli idrovolanti, che sarebbero uno strumento più semplice per spostarsi tra le isole. Come dobbiamo intervenire sullo sviluppo della nautica da diporto, distrutta dalla scelta assurda di tassare. Quindi gli yatch sono scappati nei Paesi vicini. Tornare ad una regolamentazione anche dal punto di vista fiscale che ci metta in piena competizione con Spagna, Francia e Croazia è fondamentale", ha aggiunto Garavaglia.