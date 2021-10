Giornata mondiale dell’alimentazione: l’impegno di Caritas, Trentino Solidale, Banco Alimentare e Assfron

TRENTO. La Giornata mondiale dell’alimentazione che si celebra oggi, cade in un periodo particolarmente complesso: non siamo ancora usciti dalla pandemia che ha reso il tema della mancanza di cibo nel mondo sempre più impellente. Il problema si sta acuendo anche in Italia, gli ultimi dati resi noti dicono che non meno di 6 milioni di persone anche in Italia, sono in condizioni di povertà e pertanto non hanno i soldi per comperare il cibo. Metà sono assistiti dalla Caritas, ma l’altra metà conta sul vasto mondo del volontariato come Trentino Solidale e il Banco Alimentare.

Per la giornata di quest’anno è intervenuto anche il Ministero dell’Istruzione italiano che ha voluto richiamare la scuola a questo importante appuntamento lanciando anche il tema della giornata di quest’anno: “Le nostre azioni sono il nostro futuro. Produzione migliore, migliore nutrizione, ambiente migliore e una vita migliore”. A ben guardare in poche parole sono racchiusi tutti i temi collegati con un filo rosso all’alimentazione.

Il primo dato che emerge dalle indicazioni date è quello che la scelta del cibo che mangiamo ha ripercussioni sulla nostra salute, ma non solo, anche su quella dell’ambiente. Il fatto che siamo oggi ad un miliardo di bambini a rischio estremamente elevato di povertà assoluta, come ci ricordano le Nazioni Unite, è eloquente: questo mentre una alimentazione adeguata, come ci ricordano i nostri pediatri Dario Piccoli e la moglie Albina, nei molti incontri fatti nelle scuole, è alla base di un corretto sviluppo non solo della massa muscolare ma innanzi tutto del cervello.

Se allarghiamo lo sguardo sul totale della popolazione rileviamo che oggi 3 miliardi di persone, il 40% della popolazione del Pianeta, non possono nutrirsi adeguatamente mentre un miliardo soffre di sovrappeso o obesità, e questo numero è in continuo aumento.

Ma anche l’impatto di un’alimentazione sbagliata, con il conseguente spreco del cibo, hanno un grosso peso nell’impazzimento del clima in quanto sono la terza causa in ordine di importanza, ci ricorda il professor Andrea Segrè. L’aumento delle emissioni di Co2 nell’atmosfera non è mai stato così alto in passato. Il risultato è quello che gli ultimi dati sullo stato di salute del nostro pianeta a causa dell’impazzimento del clima sono drammatici. Siamo sull’orlo di un precipizio ma abbiamo ancora la possibilità di salvarci se da subito cambieremo radicalmente le nostre abitudini, afferma il segretario generale delle Nazioni Unite Gutierres, ma abbiamo solo un decennio: quello da qui al 2030 sarà determinate. Se proseguiamo con il trend attuale per il 2030 avremo un incremento delle emissioni pari al 16,3% entro quella data rispetto al 2010.

Ma come ci dobbiamo alimentare?

La dieta mediterranea, che porta ad una maggiore longevità, pur essendo nata in Italia, vede il nostro paese ultimo fra quelli (sui quali si è fatto la ricerca) che la praticano, afferma Segrè. Ma c’è un dato preoccupante che emerge nelle ricerche fatte negli 8 Paesi più grandi del mondo: manca completamente la percezione di cosa significhi veramente la fame. Quando facciamo questo affermazioni ci vengono in mente le molte esperienze fatte nell’Africa subsahariana, dove la fame attanaglia ancora una larga parte della popolazione. Bambini denutriti, che all’età di 10 anni pesano come un bimbo di tre anni. Pelle e ossa, sempre tristi e senza la voglia di far niente. Ecco allora l’importanza dell’intervenire concretamente sostenendo progetti di sviluppo in quelle realtà. La nostra esperienza da oltre 35 anni di presenza in quei paesi ci dice che operando con grande cuore, grande professionalità e un’onestà integerrima, investendo particolarmente sulla formazione professionale di giovani e donne è possibile anche con risorse modeste ottenere dei risultati enormi per risolvere il dramma della fame. In molti posti con le dovute cure un’agricoltura che possa sfamare le popolazioni locali è possibile: basta supportarle e dare gli input giusti.

Ma c’è un messaggio che viene avanti prepotentemente per questa giornata del 16 ottobre, quello che la cosa fondamentale anche da noi è garantire alle giovani generazioni un’adeguata informazione. Quello che Assfron sta facendo in questa settimana su questi temi al Prati di Trento, al Marconi di Rovereto, al Rosa Bianca di Cavalese e Predazzo dove ha incontrato oltre un migliaio di studenti va in questa direzione.