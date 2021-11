Coldiretti Service, in dieci anni da 80 a 1300 aziende associate

TRENTO. L’atmosfera che si respirava ieri sera alla sala congressi dell’Interbrennero era di grande soddisfazione e di ottimismo per il futuro grazie agli ottimi risultati raggiunti nei primi 10 anni di attività di Coldiretti Service. Nata – come ha ricordato il presidente Enzo Franzoi, che ne è stato uno dei fondatori - con l’obiettivo di ridurre i costi di produzione in agricoltura sulla falsa riga dei maschinenring dell’Alto Adige che oggi conta su oltre 9000 soci a dimostrazione del radicamento sul territorio. Ma anche Coldiretti Service Trentino ha superato ormai i 1300 soci.

A volerlo era stato in particolare la componente giovanile della Coldiretti ossia Giovanimpresa e i Clubs 3P. Era il luglio del 2011, ha ricordato Franzoi, ora a distanza dei primi 10 anni di vita si è fatto il bilancio di questi anni e si sono tracciate le linee per il futuro.

Due i filoni sui quali Coldiretti Service si è sempre mossa a servizio delle aziende agricole: un migliore utilizzo di macchine ed attrezzi agricoli a sevizio dei soci di Coldiretti Service, e la contrattazione sul mercato per l’acquisto di beni strumentali per l’agricoltura. Dal filo di ferro per le viti, alla prestazione di mano d’opera specializzata in molte operazioni agricole, dalla potatura, ai movimenti terra, alla manutenzione di base delle macchine agricole e degli impianti, allo sfalcio e trinciatura, dalla raccolta della frutta, al diserbo meccanico ecc..

Ecco i numeri aggiornati delle attività

Le aziende associate a fine 2011 erano 80 ora hanno superato le 1300, ma non solo si è superato lo steccato di limitare ai soci della Coldiretti le adesioni, onde evitare doppioni nel 2014 è stata fatta una convenzione con Confagricoltura del Trentino. Ebbene, ha affermato il presidente Franzoi, nell’ultimo anno le aziende che hanno operato come prestatrici d’opera sono state 750 mentre quelle richiedenti prestazioni di servizi sono state 550. Il valore medio di ogni prestazione ha raggiunto la bella cifra di 7000 euro. La stessa Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento ha creduto subito nella bontà del progetto nella convinzione che il nuovo soggetto potesse limitare sensibilmente l’incidenza degli infortuni nel comparto agricolo grazie ad un ottimo parco macchine ma anche alla maggiore specializzazione degli addetti che ha portato a fare effettuare i lavori più impegnativi a personale esperto anziché da agricoltori improvvisati.

Sicuramente i maggiori risparmi si sono avuti nella contrattazione del prezzo dei carburanti, che ha interessato 317 aziende, con quasi 7 milioni di litri di prodotto contrattato.

Nel corso dell’assemblea è stato proiettato anche un breve video che sintetizza le attività di Coldiretti Service realizzato in collaborazione con l’Alta Formazione degli Artigianelli, un video che si conclude con una stretta di mano di grande valore simbolico del fare insieme. “Questa stretta di mano racchiude i valori di Coldiretti Service, ma rappresenta anche la stretta di mano tra istituzioni e mondo agricolo per raggiungere obiettivi condivisi”, ha affermato l’ass.re all’Agricoltura Giulia Zanotelli. Parole di apprezzamento sono venute anche dai presidenti di Coldiretti Gianluca Barbacovi e da quello di Confagricoltura Diego Coller, oltre che dal direttore di Coldiretti Enzo Bottos. “Se possiamo registrare questi risultati - ha concluso Franzoi – è perché abbiamo un eccellente Cda che ha una grande intesa, ma anche un responsabile amministrativo di grande valore come Luca Deavi”, che ha concluso i lavori dell’assemblea.