Clementina Balter è la nuova presidente del Consorzio Vignaioli del Trentino

TRENTO. Si è svolta ieri pomeriggio, lunedì 31 maggio 2021, negli spazi esterni dell’Azienda Agricola Foradori, l’assemblea dei soci del Consorzio Vignaioli del Trentino. Un appuntamento importante che ha visto l’approvazione del bilancio 2020, chiuso positivamente nonostante il forte impatto dell’emergenza COVID, e il rinnovo del CdA, giunto a naturale scadenza, con l’avvio di una nuova presidenza, dopo che per oltre dieci anni il Consorzio è stato guidato da Lorenzo Cesconi, attuale Vicepresidente della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (FIVI). Il benvenuto ai soci è stato dato dal Presidente Cesconi, che dopo un’analisi generale delle attività dell’ultimo anno ha passato la parola a Matilde Poggi, Presidente FIVI, che ha portato oltre al proprio ringraziamento anche la testimonianza del lavoro di FIVI a livello nazionale ed europeo, e ricordato l'intensità dei legami con il Consorzio Vignaioli del Trentino, che per FIVI gestisce anche la Segreteria.

Nel suo discorso di fine mandato Lorenzo Cesconi ha quindi percorso un cammino a ritroso, a partire proprio da un 2020 difficile, ma che ha fatto risaltare la solidità delle Aziende vitivinicole artigiane. Dopo il lungo periodo alla guida del Consorzio, il ringraziamento di Lorenzo Cesconi è andato alla base associativa che lo ha accompagnato in una crescita personale e professionale. “Grazie per la fiducia che mi avete dimostrato. Difficile riassumere in pochi minuti dieci anni. Tanti sono stati i passaggi importanti, ma il successo più grande è stato il rafforzamento dell’identità di “Vignaiolo del Trentino”: un artigiano che cura l’intera filiera, dalla vigna al bicchiere, con attenzione alla sostenibilità e alla qualità, facendosi carico del proprio territorio e del paesaggio trentino. Sono grato per la fiducia che avete dato a me e alla squadra con cui ho lavorato. Abbiamo costruito una macchina capace di andare avanti a prescindere dai mandati. In questi anni il Consorzio è cresciuto, la base sociale si è ampliata e rinnovata e il rapporto con le Istituzioni e gli attori della filiera del vino trentino si sono rafforzati. Ci sono tutte le premesse per un futuro ricco di soddisfazioni.”

L’Assemblea ha poi eletto come nuova Presidente del Consorzio Clementina Balter, rappresentante dell’Azienda Agricola Balter di Rovereto, già Consigliera e Vicepresidente. Classe 1986, Balter ha ribadito la volontà di portare avanti quanto fatto fino ad oggi, valorizzando l’esperienza dei consiglieri più esperti e le energie di quelli nuovi. “Il mio obiettivo – ha detto Balter – è quello di rafforzare ulteriormente il Consorzio affinché possa supportare ancora di più i Vignaioli trentini nella loro attività e aiutare a farne nascere di nuovi, perché il Trentino ha bisogno di Vignaioli e di produzioni di qualità, capaci di valorizzare al meglio il nostro territorio e la sua vocazione vitivinicola ed enoturistica.” Ad affiancare la Presidente Clementina Balter, ci saranno Nicola Zanotelli, eletto Vicepresidente, e i consiglieri uscenti Devis Cobelli, Francesco De Vigili e Marco Grigolli. A questi si aggiungono Marco Comai e Matteo Pojer, eletti ieri e alla loro prima esperienza.

Un CdA giovanissimo, che mantiene un legame con il passato, ma che allo stesso tempo si rinnova ulteriormente grazie all’ingresso dei due Vignaioli, il primo a capo di una giovane azienda di Riva del Garda, il secondo invece nuova leva di un’azienda storica. Testimonianza diretta di quanto sta accadendo nella vitivinicoltura trentina, con la nascita di nuove realtà e un ricambio generazionale nelle aziende storiche. L’Assemblea, dopo la lettura dei saluti inviati dall’Assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca della Provincia Autonoma di Trento Giulia Zanotelli, si è chiusa con l’applauso dei numerosi Soci presenti, il ringraziamento caloroso al CdA uscente e l’augurio di buon lavoro al nuovo.