Aquafil, una semestrale coi fiocchi: utile netto a 184,7 milioni di euro

TRENTO. Aquafil, la società trentina che produce filati sintetici riciclabili, chiude il semestre con ricavi in aumento del 23% (solo -4% rispetto al 2019) a 274,7 milioni e un ebitda di 39,3 milioni (+46,4%) con un utile netto di 184,7 milioni (+15,6%) e «rafforza le attese di miglioramento per il 2021», viene detto in una nota.

«Il primo semestre del 2021 ha pienamente confermato le nostre previsioni sia in termini di prosecuzione delle criticità a seguito della pandemia, ma anche e soprattutto di soddisfazione per i risultati ottenuti grazie al percorso di miglioramento iniziato già nel 2019», commenta il presidente e ad Giulio Bonazzi.